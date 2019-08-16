Путь к президентству: с какими вызовами столкнулся Путин в 1999 году

Ровно 20 лет назад, 16 августа, первый президент РФ Борис Ельцин назначил Владимира Путина премьер-министром страны.

Россия тогда находилась в глубоком политическом кризисе. Сторонникам Ельцина из числа пришедших к власти в 1991 году демократов противостоял могущественный клан Евгения Примакова и мэра Москвы Юрия Лужкова. Таким образом, нынешний глава государства Владимир Путин, заняв кресло премьера, столкнулся с рядом тяжелых для себя вызовов. И пройти через них с высоко поднятой головой ему, наверное, было очень непросто. «Ридус» вспоминает, с чем именно пришлось столкнуться Владимиру Путину.

В 1999 году Путин был для широкой общественности человеком практически неизвестным.

Хотя до этого он уже занимал посты директора ФСБ и секретаря Совета безопасности. Назначение Владимира Путина вторым человеком в государстве вызвало некоторое недоумение. А слова Бориса Ельцина о том, что он хочет видеть Путина своим приемником, поскольку именно Путин «сможет сплотить вокруг себя тех, кому предстоит обновлять великую Россию», посеяли раздражение во властных структурах. Один из противников Ельцина Юрий Лужков назвал это решение президента «сплошным абсурдом».

На этом фоне Ельцин говорит с Путиным о создании новой политической силой, которая должна была победить на предстоящих выборах в Госдуму.

Так появилась партия под названием «Единство», которая позже стала известна как «Единая Россия». В то время в победу «Единства» на выборах мало кто верил. Ведь молодому «Единству» предстояло конкурировать с такой мощной политической силой, как партия «Отечество — Вся Россия», созданной в 1998 году Евгением Примаковым и Юрием Лужковым.

Кстати, еще до своего назначения на должность премьер-министра Владимир Путин дал Примакову четко понять, что цель его нахождения во власти — не участие в дворцовых интригах, а вывод государства из кризиса.

Владимир Путин с Евгением Примаковым.

Через три дня после отставки Примакова с поста премьера его посетила делегация сотрудников ФСБ и СВР во главе с секретарем Совета безопасности Владимиром Путиным. За заслуги в защите и обеспечении государственной безопасности Примаков был награжден именным оружием. Так Путин продемонстрировал Евгению Максимовичу, что ради будущего России он готов сотрудничать с любыми имеющимися на тот момент политическими силами.

Одновременно с назначением Владимира Путина премьер-министром России происходит вторжение террористов Шамиля Басаева в Дагестан.

Отряды боевиков заняли несколько сёл и распространили «Декларацию о восстановлении Исламского Государства Дагестан». Учитывая слабость федеральной власти и Ельцина, который был уже глубоко пожилым и больным человеком, дело вполне могло обернуться началом развала России.

Боевики Басаева и Хаттаба входят в Дагестан. © dletopic.ru

Стоит отметить, что в прогрессивных кругах того времени Шамиля Басаева, Хаттаба, Аслана Масхадова и прочих лидеров чеченских боевиков считали не террористами, а повстанцами, которыми боролись за свободу народа Чечни. Официальные представительства Чеченской Республики Ичкерия существовали в Азербайджане, Литве, Эстонии, Грузии, а также в Турции, Катаре, Афганистане и еще в десятке государств. К сожалению, прогрессивным кругам было плевать, что власти так называемой Ичкерии промышляли торговлей рабами, заложниками, наркотиками и оружием.

Однако новоиспеченный премьер Путин нянчиться с боевиками не стал. Он объявил их международными террористами и пообещал уничтожить. Пойдя на такой шаг, Владимир Путин, надо признать, рисковал. Ведь провал мог означать крах всей его политической карьеры.

Во время вторжения Басаева в Дагестан Путин впервые проявил себя как крупный государственный деятель, рассказал РИА Новости экс-глава Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов.

Мы увидели талантливого организатора, умного и волевого политика, готового брать ответственность. То, что дагестанцы под его руководством окончательно разгромили врага и защитили территориальную целостность страны вместе с нашей армией — это было начало его громадной работы по укреплению единства российского государства и улучшению управления страной, которая впоследствии была успешно продолжена, — заявил Магомедов.

После дагестанских событий Владимир Путин приобрел серьезный политический вес. Фактически он в одночасье стал самым популярным политиком среди россиян.

Публицист Рой Медведев в своей книге «Время Путина» пишет, что слава Владимира Путина стала серьезным политическим капиталом созданной за три месяца до выборов в Думу партии «Единства». Благодаря Путину партия смогла победить на выборах, набрав 23,32% голосов избирателей. Она стала второй по значимости парламентской партией, уступая лишь КПРФ, набравшей на выборах 24,29%.

«Путин поддержал эту партию, заявив в одном из интервью, что будет голосовать за „Единство“. Сам Ельцин отстранился от участия в избирательной кампании, не слишком активными были и лидеры „Единства“ Сергей Шойгу и Александр Карелин. К тому же в партийном списке „Единства“ практически не было имен известных публике политических и общественных деятелей. Поэтому победа „Единства“ на выборах в Думу была сюрпризом не только для всех без исключения политических наблюдателей и аналитиков, но и для самого Ельцина, и он признается в этом в своих мемуарах», — подчеркивает Медведев.

Казалось бы, Путин окончательно утвердился во власти и теперь может немного расслабиться. Но не тут-то было…

Пресса стала писать о том, что небывалая популярность премьера очень не нравится Борису Ельцину. В частности, журнал «Профиль» привел слова некоего анонимного источника в администрации президента, который говорил о том, что Путин, зарекомендовав себя как профессиональный политик, весьма огорчил Ельцина и его окружение.

И хотя Путин для президента, как для бывшего члена Политбюро, почти небожителя, никто, потому как снять его можно росчерком пера, но этот «никто» очень умный. Ельцина не может не раздражать, что Путин чрезмерно все правильно делает. Раз так, значит, бережется, значит, какие-то глубинные мысли есть. Вообще Путин не ельцинского духа человек, — приводит Рой Медведев выдержку из статьи «Профиля».

Тема дискомфорта, якобы испытываемого Ельциным, обсуждалась весьма широко. Даже сам Владимир Путин позднее признался, что он всерьез опасался опалы и неожиданной отставки.

Но разговоры о недовольстве Бориса Ельцина остались лишь разговорами. Первый президент России, глядя на рост популярности своего премьера, окончательно утвердился в решении поддержать Путина на грядущих выборах главы государства. В канун Нового Года, 31 декабря, Ельцин уходит в отставку и назначает Путина исполняющим обязанности президента РФ.

А 26 марта 2000 года Владимир Путин уверенно побеждает на выборах президента России, получив 51,95% голосов избирателей. С этого дня начинается его работа в качестве полноправного главы государства. Впереди Путина ждали его знаменитое выступление в Мюнхене, окончание войны в Чечне, значимые политические реформы. Однако это уже другая история.