Медики рассказали, кому подойдет овощная диета

Ученые из Университета в Буффало провели исследование, в ходе которого выяснили, как рацион питания влияет на уровень холестерина в крови у пациентов с рассеянным склерозом.

На протяжении года специалисты наблюдали за пациентами, которым была прописана диета с высоким содержанием фруктов и овощей. Конечно, в рационе питания у этих людей присутствовали рыба и мясо, однако яйца и молочные продукты были исключены.

Помимо диеты пациенты занимались умеренными физическими нагрузками, но их рацион рассматривался врачами в первую очередь.

Такой образ жизни помог уменьшить индекс массы тела (ИМТ), а также понизить уровень холестерина. Напомним, что в исследовании участвовали люди с диагнозом «рассеянный склероз». Усталость и вялость при этом заболевании — один из наиболее заметных и частых симптомов болезни.

Авторы работы хотели проверить, как новая диета скажется на самочувствии участников. Оказалось, у всех пациентов улучшились показатели и чувство усталости стало беспокоить их гораздо реже.

Несмотря на распространенность рассеянного склероза, варианты лечения усталости ограничены. Препараты, используемые для ее лечения, часто сопровождаются нежелательными побочными эффектами, — пояснили ученые.

В рамках исследования медики изучили изменения ИМТ, калорий, общего холестерина, липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), триглицеридов и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, широко известный как «плохой холестерин»). Усталость измеряли по шкале тяжести усталости.

В эксперименте приняли участие 18 пациентов. Им была назначена диета Вальса с высоким содержанием фруктов и овощей. Диета поощряет потребление мяса, растительного белка, рыбьего жира и витаминов группы В.

Диета помогла снизить уровень холестерина, нормальные показатели которого играют ключевую роль в мышцах, стимулируя поглощение глюкозы и увеличивая дыхание в клетках, улучшая физическую работоспособность и мышечную силу.