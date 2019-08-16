В Крыму нашли катакомбы III тысячелетия до нашей эры

Команда ученых из отдела скифо-сарматской археологии Института археологии РАН рассказала о результатах раскопок в Крыму, начатых в 2017 году. Они исследовали слой, датирующийся концом III — началом II тысячелетия до нашей эры.

Помимо керамической посуды, предметов быта, украшений и бронзовых орудий, археологи нашли несколько погребений, относящихся к катакомбной культуре.

Мы исследовали самый древний период развития населения на территории Крыма. В этот период у местных жителей начинали появляться социальные общества и расслоения, — пояснили археологи.

Особый интерес для ученых представляло катакомбное захоронение, которое выглядело как конструкция в виде спиральных и кольцевых рвов, не пересекающихся друг с другом.

Местное население в этот период относилось к катакомбной культуре. Нетрудно догадаться, что народы, чья культура подпадает под это определение, предпочитали использовать в качестве могил не подземные лабиринты, например как это делали древние египтяне, а ямы.

Они выкапывали большую яму, иногда предназначенную для нескольких умерших, и укрепляли края могилы деревянным коробом. В яму помещали умершего, после чего сверху воздвигали могильный холм — курган, надежно защищавший могилу от разграбления.

Как правило, катакомбы возводили вдали от места проживания общины. Курган, обнаруженный в Крыму, использовался дважды в разные эпохи.

В период развитой античности, к концу V — началу IV века до нашей эры, это место вновь использовалось как могильник. Нам представились интереснейшие комплексы варварского населения того времени, которые активно общались с Феодосией, потому как в этих погребениях мы обнаружили целую хиосскую амфору и гераклийскую амфору с клеймом, — отметили археологи.

Напомним, что раскопки на территории Крыма начались после подписания масштабного проекта о строительстве скоростной трассы «Таврида», которая соединит Керчь с Севастополем.

Так как дорога проходит через уникальные нетронутые участки, где может быть много археологических находок, ученым предоставили возможность провести все необходимые исследования местности.