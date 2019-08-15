Одобрено эффективное лекарство от туберкулеза

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило противотуберкулезную таблетку, которая поможет людям с тяжелой формой туберкулеза.

Сообщается, что это первый некоммерческий препарат, разработанный на средства, полученные с благотворительности.

Этот препарат поможет пациентам, которые не проходили лечение от туберкулеза на ранних стадиях. Десятилетия неэффективного лечения привели к тому, что штаммы туберкулеза стали устойчивыми к лекарственным средствам, и многие из современных препаратов не способны к длительной борьбе с инфекцией, — рассказали ученые.

Противотуберкулезная таблетка прошла все ключевые исследования. В одном из крупнейших тестов она вылечила 90% участников с лекарственно-устойчивым туберкулезом.

Препарат способен бороться с запущенными стадиями туберкулеза. На помощь пациенту нужно от 18 до 30 месяцев — это примерно восемь уколов, не считая дополнительные антибиотики.

Несмотря на положительный результат, препарат обладает побочными эффектами, среди них: повреждение печени, нервные боли и нерегулярное сердцебиение.

Ученые надеются со временем сократить список побочных эффектов, чтобы сделать препарат еще более безопасным. С помощью новой противотуберкулезной комбинации можно спасти более 75 000 пациентов в год, в основном в Индии, Китае, Индонезии, Южной Африке и Нигерии, сообщили в FDA.

Напомним, что во всем мире от туберкулеза ежегодно умирает около 1,6 миллиона человек. Болезнь обычно поражает легкие и бронхи человека, но может затронуть и ряд других систем органов, таких как опорно-двигательная, нервная, мочеполовая, и даже поразить организм целиком.

Туберкулез передается воздушно-капельным путем при контакте с зараженным, а также через кровь больного. Есть случаи инфицирования людей через домашних животных, ведь они тоже подвержены этому заболеванию.