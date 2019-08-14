Московскому священнику сломали челюсть на набережной Ялты

В Ялте во время прогулки со своим ребенком был избит клирик московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьине иерей Алексей Забелин. О нападении неизвестного мужчины священник рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сын натер ноги и я посадил его на свободное место на лавке, неожиданно подошел человек в белом и отпихнул моего сына с лавки, сказав, что у него скоро шоу и лавка на набережной занята. От неожиданности я стал звать на помощь и полицию. Человек в белом ударил меня по лицу и в голову со словами: „Закрой хлебало! Я тут местный, а ты вали отсюда…“ с нецензурной бранью он кинулся на моего сына», — написал отец Алексий.

«Как священник, я не мог ответить, но оттолкнул агрессивного артиста от сына. Прохожие вызвали полицию, полиция инертна и скорой, которую просил — нет. Кружится голова и течёт кровь, плохо понимаю, что происходит. Прошу помощи!», — добавил он.

Иерей Алексий Забелин хорошо знаком многим московским верующим, ранее он служил в храме святого преподобного Сергия Радонежского в Солнцево, настоятелем которого является пресс-секретарь патриарха Кирилла иерей Александр Волков. Отец Алексей преподает в Московской духовной академии и читает лекции учащимся Сретенской духовной семинарии.

После нападения у священнослужителя был диагностирован закрытый перелом челюсти. Православная общественность оказалась шокирована нападением и выразила надежду на то, что полиция установит личность нападавшего.



В июле похожий случай в Крыму произошел с туристами у стен Генуэзской крепости в Судаке. Фотографы с животными избили отдыхающих после того, как навязали им съемку с орлами, но не смогли получить за это желаемую сумму денег.

