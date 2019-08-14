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В театре Джигарханяна опровергли слухи о его госпитализации

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© Игорь Агеенко/ТАСС

© Игорь Агеенко/ТАСС

Заведующий труппой театра Армена Джигарханяна Вячеслав Дьяченко опроверг информацию о госпитализации 83-летнего артиста, сообщает телеканал «360».

С Арменом Борисовичем все нормально, он здоров, — заявил собеседник телеканала.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что народный артист СССР Армен Джигарханян доставлен в одну из столичных больниц и находится в реанимации.

По данным паблика, у артиста диагностировали обострение давнего заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности.

Отмечается, что он находится под постоянным наблюдением врачей.

При этом продюсер Марк Рудинштейн сообщил телеканалу РЕН ТВ, что у артиста незначительно ухудшилось самочувствие.

Как известно, последние годы легендарный артист достаточно часто оказывается в больнице. Так, в апреле прошлого года его экстренно госпитализировали с инфарктом.

В январе того же года Джигарханян был госпитализирован с сердечным приступом. Перед тем артист также оказался в больнице из-за проблем с сердцем.

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