В театре Джигарханяна опровергли слухи о его госпитализации

Заведующий труппой театра Армена Джигарханяна Вячеслав Дьяченко опроверг информацию о госпитализации 83-летнего артиста, сообщает телеканал «360».



С Арменом Борисовичем все нормально, он здоров, — заявил собеседник телеканала.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что народный артист СССР Армен Джигарханян доставлен в одну из столичных больниц и находится в реанимации.

По данным паблика, у артиста диагностировали обострение давнего заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности.

Отмечается, что он находится под постоянным наблюдением врачей.

При этом продюсер Марк Рудинштейн сообщил телеканалу РЕН ТВ, что у артиста незначительно ухудшилось самочувствие.

Как известно, последние годы легендарный артист достаточно часто оказывается в больнице. Так, в апреле прошлого года его экстренно госпитализировали с инфарктом.

В январе того же года Джигарханян был госпитализирован с сердечным приступом. Перед тем артист также оказался в больнице из-за проблем с сердцем.