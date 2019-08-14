Подходят ли всем стандартные дозы витамина D

Специалисты американского Института медицины пришли к выводу, что назначение дозы витамина D должно подбираться индивидуально для каждого пациента.

Российская ассоциация эндокринологов считает оптимальной концентрацией витамина D в крови взрослого человека 30—100 нг/мл, недостаточностью — 20—30 нг/мл, дефицитом — менее 20 нг/мл.

Но ученые считают, что нельзя назначать прием этого витамина по общей таблице.

Подход должен быть индивидуальным. Нужно учитывать не только возраст, но и образ жизни, место жительства человека. Например, для европеоидов, афроамериканцев или азиатов доза витамина D будет разной, — пояснили исследователи.

Сейчас многие лаборатории ведут разработки высокотехнологичных тестов, которые смогут индивидуально определить норму витамина для конкретного человека.

Напомним, что основная функция витамина D — помочь организму усваивать кальций. Дефицит этого витамина может вызвать замедленное развитие скелета и рахит у детей. Также витамин D, в народе получивший название «витамин солнца», помогает нам быть бодрыми и активными.

Добавки могут быть полезны в качестве защиты от переломов, а также для укрепления костей пожилых людей.



Но не только недостаток витамина D может быть опасен для организма. Очень высокие дозы витамина D (300 000—500 000 МЕ в год) повышают риск переломов, а также увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Если вы решили принимать витамины, то обязательно проконсультируетесь с вашим лечащим врачом.