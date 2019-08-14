Подходят ли всем стандартные дозы витамина D
- 14 августа 2019, 12:17
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Специалисты американского Института медицины пришли к выводу, что назначение дозы витамина D должно подбираться индивидуально для каждого пациента.
Российская ассоциация эндокринологов считает оптимальной концентрацией витамина D в крови взрослого человека 30—100 нг/мл, недостаточностью — 20—30 нг/мл, дефицитом — менее 20 нг/мл.
Но ученые считают, что нельзя назначать прием этого витамина по общей таблице.
Подход должен быть индивидуальным. Нужно учитывать не только возраст, но и образ жизни, место жительства человека. Например, для европеоидов, афроамериканцев или азиатов доза витамина D будет разной, — пояснили исследователи.
Сейчас многие лаборатории ведут разработки высокотехнологичных тестов, которые смогут индивидуально определить норму витамина для конкретного человека.
Напомним, что основная функция витамина D — помочь организму усваивать кальций. Дефицит этого витамина может вызвать замедленное развитие скелета и рахит у детей. Также витамин D, в народе получивший название «витамин солнца», помогает нам быть бодрыми и активными.
Добавки могут быть полезны в качестве защиты от переломов, а также для укрепления костей пожилых людей.
Но не только недостаток витамина D может быть опасен для организма. Очень высокие дозы витамина D (300 000—500 000 МЕ в год) повышают риск переломов, а также увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Если вы решили принимать витамины, то обязательно проконсультируетесь с вашим лечащим врачом.
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