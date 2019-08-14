В Китае протестируют первое в мире беспилотное аэротакси
- 14 августа 2019, 11:25
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Американская компания EHang, специализирующаяся на разработке «умных» автономных летательных аппаратов, начала испытания летающего беспилотного такси.
Для тестов компания выбрала китайский город Гуанчжоу с населением около 15 миллионов человек. EHang собрала команду специалистов, которые на протяжении нескольких месяцев будут работать над созданием безопасной сети аэротакси.
Если испытания пройдут успешно, в городе создадут инфраструктуру, включающую центр управления и посадочные площадки.
До появления полноценной программы воздушного такси нам нужно создать правила движения и безопасности, оборудовать посадочные станции и наладить диспетчерскую поддержку, — рассказали инженеры компании.
Новый вид транспорта поможет не только снизить нагрузку на наземные виды транспорта, но и будет использоваться в экстренных службах, например в скорой помощи или полиции.
Еще одним перспективным направлением использования такси будет перевозка дорогостоящих товаров небольшого веса, включая кровь и органы для трансплантации.
С момента премьерного показа беспилотного летательного аппарата EHang 184 на шоу CES-2016 в Лас-Вегасе компания провела более двух тысяч испытательных вылетов на своем закрытом полигоне.
Аэротакси EHang 184 весом 340 кг оснащено восемью парами роторов и аккумулятором (17 кВт). Стоимость аппарата составляет 336 000 долларов.
Городские испытания показали, что аэротакси сокращает восьмикилометровую поездку с 40 до 8 минут, что приводит к значительной экономии средств и разгрузке наземного транспорта. Так как воздушному такси не нужен пилот, поездки станут дешевле и безопаснее, уверяют в компании.
Компания ведет переговоры и с другими странами, в больших городах которых возможно использование нового вида транспорта.
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