В Китае протестируют первое в мире беспилотное аэротакси

Американская компания EHang, специализирующаяся на разработке «умных» автономных летательных аппаратов, начала испытания летающего беспилотного такси.

Для тестов компания выбрала китайский город Гуанчжоу с населением около 15 миллионов человек. EHang собрала команду специалистов, которые на протяжении нескольких месяцев будут работать над созданием безопасной сети аэротакси.

Если испытания пройдут успешно, в городе создадут инфраструктуру, включающую центр управления и посадочные площадки.

До появления полноценной программы воздушного такси нам нужно создать правила движения и безопасности, оборудовать посадочные станции и наладить диспетчерскую поддержку, — рассказали инженеры компании.

Новый вид транспорта поможет не только снизить нагрузку на наземные виды транспорта, но и будет использоваться в экстренных службах, например в скорой помощи или полиции.

Еще одним перспективным направлением использования такси будет перевозка дорогостоящих товаров небольшого веса, включая кровь и органы для трансплантации.

С момента премьерного показа беспилотного летательного аппарата EHang 184 на шоу CES-2016 в Лас-Вегасе компания провела более двух тысяч испытательных вылетов на своем закрытом полигоне.

Аэротакси EHang 184 весом 340 кг оснащено восемью парами роторов и аккумулятором (17 кВт). Стоимость аппарата составляет 336 000 долларов.

Городские испытания показали, что аэротакси сокращает восьмикилометровую поездку с 40 до 8 минут, что приводит к значительной экономии средств и разгрузке наземного транспорта. Так как воздушному такси не нужен пилот, поездки станут дешевле и безопаснее, уверяют в компании.

Компания ведет переговоры и с другими странами, в больших городах которых возможно использование нового вида транспорта.