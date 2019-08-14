Правительство Украины отказалось увольнять Кличко

Кабинет министров Украины не будет рассматривать согласование увольнения Виталия Кличко с должности мэра Киева, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук на свой странице в Facebook.

Коллеги-журналисты, отвечаю всем сразу. Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с чиновниками. Принято решение, что действующим составом правительства оно рассматриваться не будет, — написал пресс-секретарь в соцсети.

В конце июля, как писал «Ридус», администрация президента Украины Владимира Зеленского предложила правительству уволить Кличко с поста мэра украинской столицы, потому что в отношении него Государственное бюро расследований будто бы открыло уголовное производство.



По данным украинских СМИ, Кличко подозревают в земельных махинациях. Сам он категорически отвергает эти подозрения, называя сведения об уголовном деле «раздутой чушью».