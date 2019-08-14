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В Софии отменили приговор россиянину, обвиненному в убийстве ребенка

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© youtube.com

© youtube.com

В болгарской столице Софии апелляционный суд отменил приговор гражданину России Герману Костину, признанному ранее виновным в убийстве пятилетнего ребенка из РФ, и вернул дело на новое рассмотрение.

Россиянин был приговорен к пожизненному заключению.

Как пишет болгарская газета «24 часа», Софийский апелляционный суд (САС) пришел к выводу, что «были нарушены основные права Костина», а «суд демонстрировал предубежденность к подсудимому».

Приговор российскому гражданину был вынесен в июле 2018 года, Софийский городской суд признал его виновным по всем пунктам обвинения, однако Костин своей вины не признал.

По данным издания, россиянин в последнем слове заявлял, что «был лишен возможности защищаться, потому что лишен возможности ознакомиться с деталями расследования по делу».

Адвокат обвиняемого отмечала, что со стороны обвинения суду не было представлено ни одного объективного факта, а «только косвенные улики».

Кроме того, по ее словам, следствием не было установлено точное время и место преступления.

Болгарская газета напоминает, что тело мальчика с признаками насильственной смерти было обнаружено в чемодане в озере в окрестностях Софии 20 марта 2015 года.

Полиция выяснила, что его смерть наступила между 8 и 10 февраля того же года и что погибший являлся российским гражданином.

Подозреваемый в совершении преступления, установленный в ходе расследования, с мая 2015 года находился под арестом.

Эксперты обнаружили на полотенце, которым был укрыт ребенок, ДНК Костина, а распечатки телефонных разговоров показали, что его аппарат в момент убийства находился в районе обнаружения тела. Там же была замечена и машина обвиняемого.

Как сообщал в свое время сайт kp.ru, в 2015 году на болгарском курорте произошло жестокое убийство. 

В городе Приморско в марте того года было обнаружено расчлененное тело 34-летней россиянки Анны Леонтьевой. А спустя две недели выловили из озера чемодан с телом мальчика. 

© соцсети

Как отмечало издание, болгарские СМИ сразу назвали в качестве подозреваемого в убийстве 50-летнего бизнесмена Германа Костина, занимавшегося продажей недвижимости.

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«Отказалась от помощи»: в Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал

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© vk.com

© vk.com

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как в Ростове фельдшер скорой помощи пнул пожилую пациентку и уехал.

Как сообщает паблик «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону», инцидент произошел накануне вечером на улице Варфоломеева около половины шестого.

«Упала бабушка. Люди вызвали „скорую“. Приехал этот фельдшер, пнул ее ногой, развернулся и уехал. Госномер скорой У418УН 161. Диспетчерской он сказал, что бабушка отказалась от помощи. Несколько человек были свидетелями этой ситуации», — рассказал очевидец.

По его словам, когда он вызвал бригаду медиков на место повторно, ему сказали по телефону, что скорая сюда уже приезжала, а бабушка от помощи отказалась. Диспетчер заявил также, что еще раз машину присылать не будет.

Тем не менее, второй автомобиль скорой помощи на место все-таки приехал и забрал женщину.

«На вид ей лет 60. Бабушка говорила, конечно, что пиво пила, но она не в хлам полнейший была. На вопросы через раз отвечала, но она реально старенькая», — сообщил автор поста.

В свою очередь, источник портала «Дон24» заявил, что бабушка была пьяна, нецензурно оскорбляла фельдшера и сама отказалась от помощи.

«Конечно, это не оправдывает его поступок — завтра оценку его поведению даст руководство», — сказал собеседник портала.

По его словам, бабушку пыталась госпитализировать и вторая бригада, но по пути она била ногами и оскорбляла фельдшера и водителя, а в итоге снова отказалась от госпитализации и не доехала до медицинского учреждения.

Произошедшее вызвало множество комментариев в социальных сетях. Многие осудили фельдшера.

Ранее «Ридус» также рассказывал про фельдшера, которая послала женщину к черту за просьбу о помощи.

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