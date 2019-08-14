В Софии отменили приговор россиянину, обвиненному в убийстве ребенка

В болгарской столице Софии апелляционный суд отменил приговор гражданину России Герману Костину, признанному ранее виновным в убийстве пятилетнего ребенка из РФ, и вернул дело на новое рассмотрение.

Россиянин был приговорен к пожизненному заключению.

Как пишет болгарская газета «24 часа», Софийский апелляционный суд (САС) пришел к выводу, что «были нарушены основные права Костина», а «суд демонстрировал предубежденность к подсудимому».

Приговор российскому гражданину был вынесен в июле 2018 года, Софийский городской суд признал его виновным по всем пунктам обвинения, однако Костин своей вины не признал.

По данным издания, россиянин в последнем слове заявлял, что «был лишен возможности защищаться, потому что лишен возможности ознакомиться с деталями расследования по делу».

Адвокат обвиняемого отмечала, что со стороны обвинения суду не было представлено ни одного объективного факта, а «только косвенные улики».

Кроме того, по ее словам, следствием не было установлено точное время и место преступления.

Болгарская газета напоминает, что тело мальчика с признаками насильственной смерти было обнаружено в чемодане в озере в окрестностях Софии 20 марта 2015 года.

Полиция выяснила, что его смерть наступила между 8 и 10 февраля того же года и что погибший являлся российским гражданином.

Подозреваемый в совершении преступления, установленный в ходе расследования, с мая 2015 года находился под арестом.

Эксперты обнаружили на полотенце, которым был укрыт ребенок, ДНК Костина, а распечатки телефонных разговоров показали, что его аппарат в момент убийства находился в районе обнаружения тела. Там же была замечена и машина обвиняемого.

Как сообщал в свое время сайт kp.ru, в 2015 году на болгарском курорте произошло жестокое убийство.

В городе Приморско в марте того года было обнаружено расчлененное тело 34-летней россиянки Анны Леонтьевой. А спустя две недели выловили из озера чемодан с телом мальчика.

Как отмечало издание, болгарские СМИ сразу назвали в качестве подозреваемого в убийстве 50-летнего бизнесмена Германа Костина, занимавшегося продажей недвижимости.

