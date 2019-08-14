США запретили провоз в самолетах ноутбуков MacBook Pro

В Соединенных Штатах для авиакомпаний ввели запрет на провоз в самолетах ноутбуков MacBook Pro компании Apple производства 2015—2017 годов, сообщает Федеральное авиационное управление гражданской авиации США (FAA).

Мера была принята после того, как корпорация сообщила об отзыве некоторых моделей MacBook Pro с диагональю экрана 15 дюймов.

Стало известно, что батареи питания этих компьютеров часто перегреваются, что чревато возгоранием.

Как сообщал «Ридус», два года назад США уже объявляли о запрете на провоз в страну электронных устройств на борту ряда авиакомпаний.

Тайный циркуляр о запрете на провоз пассажирами гаджетов был разослан авиакомпаниям 13 стран. Под запрет, который был связан с террористической угрозой, тогда подпали ноутбуки, планшеты, электронные книги, видеокамеры — всё, кроме мобильных телефонов.