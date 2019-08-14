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США запретили провоз в самолетах ноутбуков MacBook Pro

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© pexels.com

© pexels.com

В Соединенных Штатах для авиакомпаний ввели запрет на провоз в самолетах ноутбуков MacBook Pro компании Apple производства 2015—2017 годов, сообщает Федеральное авиационное управление гражданской авиации США (FAA).

Мера была принята после того, как корпорация сообщила об отзыве некоторых моделей MacBook Pro с диагональю экрана 15 дюймов.

Стало известно, что батареи питания этих компьютеров часто перегреваются, что чревато возгоранием.

Как сообщал «Ридус», два года назад США уже объявляли о запрете на провоз в страну электронных устройств на борту ряда авиакомпаний.

Тайный циркуляр о запрете на провоз пассажирами гаджетов был разослан авиакомпаниям 13 стран. Под запрет, который был связан с террористической угрозой, тогда подпали ноутбуки, планшеты, электронные книги, видеокамеры — всё, кроме мобильных телефонов.

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«Отказалась от помощи»: в Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал

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© vk.com

© vk.com

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как в Ростове фельдшер скорой помощи пнул пожилую пациентку и уехал.

Как сообщает паблик «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону», инцидент произошел накануне вечером на улице Варфоломеева около половины шестого.

«Упала бабушка. Люди вызвали „скорую“. Приехал этот фельдшер, пнул ее ногой, развернулся и уехал. Госномер скорой У418УН 161. Диспетчерской он сказал, что бабушка отказалась от помощи. Несколько человек были свидетелями этой ситуации», — рассказал очевидец.

По его словам, когда он вызвал бригаду медиков на место повторно, ему сказали по телефону, что скорая сюда уже приезжала, а бабушка от помощи отказалась. Диспетчер заявил также, что еще раз машину присылать не будет.

Тем не менее, второй автомобиль скорой помощи на место все-таки приехал и забрал женщину.

«На вид ей лет 60. Бабушка говорила, конечно, что пиво пила, но она не в хлам полнейший была. На вопросы через раз отвечала, но она реально старенькая», — сообщил автор поста.

В свою очередь, источник портала «Дон24» заявил, что бабушка была пьяна, нецензурно оскорбляла фельдшера и сама отказалась от помощи.

«Конечно, это не оправдывает его поступок — завтра оценку его поведению даст руководство», — сказал собеседник портала.

По его словам, бабушку пыталась госпитализировать и вторая бригада, но по пути она била ногами и оскорбляла фельдшера и водителя, а в итоге снова отказалась от госпитализации и не доехала до медицинского учреждения.

Произошедшее вызвало множество комментариев в социальных сетях. Многие осудили фельдшера.

Ранее «Ридус» также рассказывал про фельдшера, которая послала женщину к черту за просьбу о помощи.

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