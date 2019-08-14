найти ×
   
  • USD
    65.60
  • EUR
    73.41
СохранитьСохранено0
×

205487

В США украинку приговорили к 20 годам тюрьмы за детское порно

Small default
© visualhunt.com

© visualhunt.com

К 20 годам тюремного заключения приговорена в США гражданка Украины Алена Каличенко за производство и распространение детской порнографии, а также сексуальную эксплуатацию ребенка, сообщает прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк.

Отмечается, что 32-летняя женщина была задержана в июле 2014 года, когда в очередной раз приехала в США.

По данным следствия, Каличенко записала 46 видео порнографического содержания с участием двухлетнего ребенка.

Ролики были сделаны по заказу некоего Джозефа Валерио, проживавшего в городе Смиттаун на Лонг-Айленде.

Позже у мужчины обнаружили записи и с другими детьми. В ноябре 2014 года его приговорили к 60 годам тюремного заключения.

Каличенко признала вину по предъявленным обвинениям в апреле 2016 года, отмечает News.ru.

По истечении срока заключения она будет депортирована на Украину.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00170

«Отказалась от помощи»: в Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал

Small 1e6a2b4d20
© vk.com

© vk.com

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как в Ростове фельдшер скорой помощи пнул пожилую пациентку и уехал.

Как сообщает паблик «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону», инцидент произошел накануне вечером на улице Варфоломеева около половины шестого.

«Упала бабушка. Люди вызвали „скорую“. Приехал этот фельдшер, пнул ее ногой, развернулся и уехал. Госномер скорой У418УН 161. Диспетчерской он сказал, что бабушка отказалась от помощи. Несколько человек были свидетелями этой ситуации», — рассказал очевидец.

По его словам, когда он вызвал бригаду медиков на место повторно, ему сказали по телефону, что скорая сюда уже приезжала, а бабушка от помощи отказалась. Диспетчер заявил также, что еще раз машину присылать не будет.

Тем не менее, второй автомобиль скорой помощи на место все-таки приехал и забрал женщину.

«На вид ей лет 60. Бабушка говорила, конечно, что пиво пила, но она не в хлам полнейший была. На вопросы через раз отвечала, но она реально старенькая», — сообщил автор поста.

В свою очередь, источник портала «Дон24» заявил, что бабушка была пьяна, нецензурно оскорбляла фельдшера и сама отказалась от помощи.

«Конечно, это не оправдывает его поступок — завтра оценку его поведению даст руководство», — сказал собеседник портала.

По его словам, бабушку пыталась госпитализировать и вторая бригада, но по пути она била ногами и оскорбляла фельдшера и водителя, а в итоге снова отказалась от госпитализации и не доехала до медицинского учреждения.

Произошедшее вызвало множество комментариев в социальных сетях. Многие осудили фельдшера.

Ранее «Ридус» также рассказывал про фельдшера, которая послала женщину к черту за просьбу о помощи.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие
11553808читать позжечитаю позже
Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
18661107читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

8297416читать позжечитаю позже

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают25 февраля

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

623727418читать позжечитаю позже