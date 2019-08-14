В США украинку приговорили к 20 годам тюрьмы за детское порно
- 14 августа 2019, 09:11
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
К 20 годам тюремного заключения приговорена в США гражданка Украины Алена Каличенко за производство и распространение детской порнографии, а также сексуальную эксплуатацию ребенка, сообщает прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк.
Отмечается, что 32-летняя женщина была задержана в июле 2014 года, когда в очередной раз приехала в США.
По данным следствия, Каличенко записала 46 видео порнографического содержания с участием двухлетнего ребенка.
Ролики были сделаны по заказу некоего Джозефа Валерио, проживавшего в городе Смиттаун на Лонг-Айленде.
Позже у мужчины обнаружили записи и с другими детьми. В ноябре 2014 года его приговорили к 60 годам тюремного заключения.
Каличенко признала вину по предъявленным обвинениям в апреле 2016 года, отмечает News.ru.
По истечении срока заключения она будет депортирована на Украину.
Войти через социальные сети: