Госдума предложила запретить в России старые автомобили

Комитет Госдумы по промышленности направил в Минтранс и Минпромторг письма с рекомендацией проработать запрет на использование автомобилей, достигших «предельных сроков эксплуатации».

«Соответствующее письмо в различные министерства и ведомства направила зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина („Единая Россия“). Автопроизводители инициативу поддержали. Лучше вводить не запреты, а меры по стимулированию продаж новых машин, считают в Минпромторге. Представители автомобильной общественности идею депутатов раскритиковали», — пишет газета «Коммерсант».

Депутаты выразили готовность принять соответствующий закон после согласования деталей в правительстве. О запрете эксплуатации автомобилей какого года выпуска идет речь и какие санкции будут применяться к непослушным автовладельцам, пока неизвестно.

Обсуждать запрет на старые автомобили российские власти начали еще шесть лет назад. В 2013 году Минпромторг предлагал ограничить предельный возраст коммерческого транспорта 7−15 годами.

По данным ГИБДД, из более чем 60 миллионов транспортных средств в России почти 21 миллион старше 15 лет, а еще 10 миллионов — старше десяти. Единственное существующее сегодня ограничение на эксплуатацию ТС по возрасту касается автобусов, задействованных в детских перевозках: с 2020 года они не должны быть старше десяти лет.

«На старых машинах люди ездят не потому, что они фанаты ретроавтомобилей, а потому что на новые у них нет денег. Большего удара по экономике, чем предложение депутатов, и придумать нельзя», — прокомментировал ситуацию координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.



Напомним, в начале 2019 года ограничить движение автомашин с экологическим классом ниже «Евро-4» предлагал Совет по правам человека при президенте РФ. Тогда предложение с готовностью поддержала московская мэрия, заинтересованная в продвижении каршеринга и улучшении экологической обстановки в городе, а также организация Greenpeace. В случае законодательного утверждения этой инициативы в Москве под ограничения попадут 40% автопарка, а дискриминация владельцев подержанных машин будет проявляться в запрете на въезд в те или иные районы столицы.

Еще одна тревожная инициатива для владельцев подержанных автомобилей появилась в 2018 году, тогда в Минпромторге обсуждалась идея ликвидировать стихийный вторичный авторынок и заставить россиян продавать машины через специальные электронные аукционные платформы. Однако с момента публикации этой информации в СМИ минуло уже больше года, и о разработке таких платформ пока ничего неизвестно.