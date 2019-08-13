Илья Резник раскритиковал Бузову, назвавшую себя блокадницей
- 13 августа 2019, 21:38
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Переживший блокаду Ленинграда народный артист России Илья Резник обрушился с резкой критикой в адрес телеведущей и певицы Ольги Бузовой, позволившей в шутку назвать себя блокадницей.
По мнению поэта-песенника, если бы Бузова попробовала прожить на 125 граммах хлеба в день, может быть, она не совершала бы такой гнусный поступок, обижающий многих блокадников.
«Мы пухли от голода, а вы, товарищи Бузовы, пухнете от денег», — заявил Резник в интервью РЕН ТВ.
Он также добавил, что российский шоу-бизнес продолжает деградировать. Его представители, по словам Резника, потеряли стыд, совесть, честь, Родину.
Как писал ранее «Ридус», Бузова оказалась в центре скандала после того, как опубликовала в своем Instagram видео, на котором она облизывает тарелку, а затем заявляет, что она блокадница. Пользователи Сети раскритиковали артистку, а также потребовали извиниться.
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