Россия добилась первых успехов в разработке «ядерного буксира»

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала отчет о своей работе за 2018 год, в котором сказано о завершении первого этапа проектирования «транспортноэнергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса», также известного как «ядерный буксир».

«Завершено выполнение инновационного проекта „Создание транспортноэнергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса“ (проект „ТЭМ“) . В результате реализации проекта разработана конструкторская документация, изготовлены и прошли автономные испытания ряд составных частей макета наземного прототипа ТЭМ», — сказано в отчете «Роскосмоса».

Разработка «ядреного буксира» ведется в рамках реализации подпрограммы «Приоритетные инновационные проекты ракетно-космической промышленности» Госпрограммы РФ «Космическая деятельность России на 2013 — 2020 годы».

Как может выглядеть «ядерный буксир», сотрудники «Роскосмоса» показали в ноябре 2018 года.



Напомним, в планах «Роскосмоса» — разработка стратегического ядерного самолета-бомбардировщика, способного взлетать с обычных аэродромов, совершать полеты на большой высоте и наносить удары из космоса. Разработчик двигателя для перспективного самолета подполковник Алексей Солодовников еще в 2016 году рассказывал, что аппарат сможет за один-два часа достичь любой точки планеты через космос.

Как сообщал «Ридус», в 2018 году Фонд перспективных исследований, Роскосмос и Объединенная авиастроительная корпорация объявили о совместной разработке первой в России многоразовой космической ракеты, испытания которой могут пройти уже в 2022 году. Первая ступень ракеты-носителя будет отделяться на высоте до 66 километров и возвращаться в район старта с посадкой на обычную взлетно-посадочную полосу, подобно самолету. Для этого ее оснастят поворотным прямоугольным крылом большого размаха и классическим для воздушных судов хвостовым оперением.

