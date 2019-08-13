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В построенной год назад школе в Томске обрушился потолок

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© perspectiva-tomsk.ru

© perspectiva-tomsk.ru

В Томске в построенной год назад школе «Перспектива», расположенной по адресу улица Никитина, 6, обрушился потолок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Стало известно, что «произошло отслоение потолочного покрытия на лестничной площадке у лифта».

Собеседник агентства отметил, что, к счастью, никто не пострадал. Плюс инцидент произошел во время каникул.

В пресс-службе департамента образования городской администрации отказались прокомментировать агентству происшествие.

Школа «Перспектива» открылась 1 сентября 2018 года. В нее поступило 1145 учеников. Заведение специализируется на медицине и IT.

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