Стала известна причина аварии прототипа «ЭкзоМарс-2020» в Швеции

Стали известны причины аварии спасательной системы «ЭкзоМарс» во время недавних испытаний в Швеции.

Напомним, что 5 августа на шведском ракетном полигоне Эсрейндж прошли испытания парашютной системы для российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2020», во время которых тестировали прототип будущей станции. Но результат был неудачным — модуль разбился при посадке на полигоне.

Испытания проводила Шведская космическая корпорация, которая транслировала происходящее на YouTube-канале.



Сейчас специалисты рассказали, что причиной аварии стал разрыв парашюта — ткань сильно повредилась при раскрытии. Из-за этого аппарат начал стремительно падать и разбился.

В ходе тестирования аэростат с аппаратом поднялся на высоту одного километра и сбросил ровер. По планам инженеров, спустя несколько секунд у прототипа ровера должен был раскрыться парашют, который медленно приземлил бы аппарат на землю.

Последовательность раскрытия парашюта «ЭкзоМарс-2020»

Агентство намерено проводить дополнительные наземные тесты по раскрытию парашютной системы.



Проблема с парашютом возникает у прототипа не в первый раз. В мае этого года при испытаниях оба основных парашюта раскрылись нормально, однако сразу после выхода из контейнеров на них образовались огромные дыры.

Если все пойдет по плану и специалисты смогут решить проблему с парашютом, запуск станции с ровером на борту состоится летом 2020 года с космодрома Байконур на ракете «Протон-М». До Красной планеты аппарат будет добираться около семи месяцев.