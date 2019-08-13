В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать колбасу

Эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбрать качественную вареную колбасу, сообщает kp.ru.

Специалисты рекомендуют перед покупкой внимательно рассмотреть перечисленные ингредиенты. На первом месте должно быть то, чего в продукте больше всего. То есть сначала на этикетке должно быть указано мясо.

Кроме того, важно, чтобы вода была лишь на третьем месте (обычно ее соотношение к другим ингредиентам примерно один к трем).

Согласно ГОСТу, в колбасе не должно быть мяса курицы, растительных белков, клетчатки и крахмала.

Гостандарты допускают различные добавки с кодом «Е», хотя наиболее требовательные покупатели обходят стороной такие продукты.

Тем не менее разрешены такие добавки, как, например, Е250 — фиксатор окраски (нитрит натрия), Е300 — антиокислители, Е331 — лимонная кислота, Е621 — усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия) и ряд других.

А вот колбасу, в которой указаны добавки Е120 (кошениль; карминовая кислота) и Е252 (нитрат калия) лучше не покупать, они могут оказывать канцерогенный эффект, провоцировать аллергию.

Также специалисты не советуют приобретать продукцию с добавкой Е536 (ферроцианид калия). Считается, что это вещество малотоксично, но все же потенциально опасно.

Что касается внешнего вида этих изделий, они должны быть упругими, без полостей. Цвет изделия должен быть от розового до светло-розового, консистенция не должна содержать комочков и явных цветовых пятен — это говорит о нарушении технологии производства, — приводит издание слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.

Кроме того, при выборе вареной колбасы эксперты советуют обязательно сверить реальные условия хранения с необходимыми — температура в холодильнике должна быть в пределах 0−6 градусов Цельсия. При этом продукт, находящийся не в вакуумной упаковке, имеет меньший срок хранения, отмечает News.ru.