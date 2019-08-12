При взрыве газа в жилом доме на юге Москвы обрушилась стена

В результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме на Нагорной улице в Москве образовался завал на площади 40 кв. метров, однако несущие конструкции не повреждены, сообщили ТАСС в МЧС России.

«Визуально под завалами пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что за медицинской помощью никто не обращался. По его словам, из подъезда дома, где произошло ЧП, самостоятельно эвакуировались 12 человек.

Известно также, что в результате взрыва обрушилась стена и были выбиты стекла. По предварительным данным, в доме проводился капремонт.

«Хлопок газо-воздушной смеси произошел в квартире 65 на втором этаже», — сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

Возгорание, возникшее после взрыва на площади не более 1 кв метра, ликвидировано пожарными.

Видео с места происшествия опубликовал РЕН ТВ.