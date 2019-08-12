При взрыве газа в жилом доме на юге Москвы обрушилась стена
- 12 августа 2019, 18:49
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме на Нагорной улице в Москве образовался завал на площади 40 кв. метров, однако несущие конструкции не повреждены, сообщили ТАСС в МЧС России.
«Визуально под завалами пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что за медицинской помощью никто не обращался. По его словам, из подъезда дома, где произошло ЧП, самостоятельно эвакуировались 12 человек.
Известно также, что в результате взрыва обрушилась стена и были выбиты стекла. По предварительным данным, в доме проводился капремонт.
«Хлопок газо-воздушной смеси произошел в квартире 65 на втором этаже», — сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.
Возгорание, возникшее после взрыва на площади не более 1 кв метра, ликвидировано пожарными.
Видео с места происшествия опубликовал РЕН ТВ.
Войти через социальные сети: