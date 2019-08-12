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Россиянин пытался вылететь в Финляндию с чемоданом икры

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© flickr.com

© flickr.com

Пассажир рейса Екатеринбург — Хельсинки пытался пронести через зеленый коридор в международном аэропорту Кольцово чемодан красной икры, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Отмечается, что икра была упакована в пять брикетов из пенопласта. Общий вес ценной продукции составил 38 килограммов.

По словам мужчины, он вез икру в подарок на свадьбу в Финляндию.

Согласно таможенным правилам, так как икра лососевых рыб является ценным стратегическим продуктом, из страны в личных целях можно вывозить не более 5 килограммов.

В отношении пассажира возбуждено административное дело. Ему грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости икры, которую изъяли сотрудники таможни.

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