Россиянин пытался вылететь в Финляндию с чемоданом икры

Пассажир рейса Екатеринбург — Хельсинки пытался пронести через зеленый коридор в международном аэропорту Кольцово чемодан красной икры, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Отмечается, что икра была упакована в пять брикетов из пенопласта. Общий вес ценной продукции составил 38 килограммов.

По словам мужчины, он вез икру в подарок на свадьбу в Финляндию.

Согласно таможенным правилам, так как икра лососевых рыб является ценным стратегическим продуктом, из страны в личных целях можно вывозить не более 5 килограммов.

В отношении пассажира возбуждено административное дело. Ему грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости икры, которую изъяли сотрудники таможни.