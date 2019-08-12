Россиянин пытался вылететь в Финляндию с чемоданом икры
- 12 августа 2019, 15:00
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Пассажир рейса Екатеринбург — Хельсинки пытался пронести через зеленый коридор в международном аэропорту Кольцово чемодан красной икры, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Отмечается, что икра была упакована в пять брикетов из пенопласта. Общий вес ценной продукции составил 38 килограммов.
По словам мужчины, он вез икру в подарок на свадьбу в Финляндию.
Согласно таможенным правилам, так как икра лососевых рыб является ценным стратегическим продуктом, из страны в личных целях можно вывозить не более 5 килограммов.
В отношении пассажира возбуждено административное дело. Ему грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости икры, которую изъяли сотрудники таможни.
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