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В Подмосковье заработали тактильные светофоры

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© mtdi.mosreg.ru

© mtdi.mosreg.ru

В Московской области появились первые тактильные светофоры.

В качестве эксперимента два из них установили на потенциально опасных пешеходных переходах в Ногинске, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

© mtdi.mosreg.ru

В ведомстве отметили, что такой светофор представляет собой тактильное покрытие на тротуаре перед переходом и предназначено в первую очередь для слабовидящих людей.

© mtdi.mosreg.ru

Покрытие оборудовано светодиодами, дублирующими основной сигнал пешеходного светофора.

Предполагается, что новые светофоры помогут предотвратить наезды на пешеходов в темное время суток.

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