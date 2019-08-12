В Подмосковье заработали тактильные светофоры

В Московской области появились первые тактильные светофоры.

В качестве эксперимента два из них установили на потенциально опасных пешеходных переходах в Ногинске, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что такой светофор представляет собой тактильное покрытие на тротуаре перед переходом и предназначено в первую очередь для слабовидящих людей.



Покрытие оборудовано светодиодами, дублирующими основной сигнал пешеходного светофора.



Предполагается, что новые светофоры помогут предотвратить наезды на пешеходов в темное время суток.

