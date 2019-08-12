В Ульяновске избили сотрудников Росгвардии

В Ульяновске группа более чем из десяти человек напала на сотрудников Росгвардии.

По данным следствия, вечером в пятницу, 9 августа, правоохранители задержали во дворе жилого дома молодого человека за совершение административного правонарушения.

В этот момент к ним подбежали более десяти человек, начали избивать, а также попытались завладеть их табельным оружием.

В связи с этим сотрудники Росгвардии были вынуждены произвести предупредительные выстрелы, уточнили в ведомстве.

Подозреваемые в нападении на росгвардейцев задержаны, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального СК РФ.

В ведомстве не уточнили, сколько сотрудников Росгвардии пострадало от напавших на них хулиганов.