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В Ульяновске избили сотрудников Росгвардии

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© Росгвардия

© Росгвардия

В Ульяновске группа более чем из десяти человек напала на сотрудников Росгвардии.

По данным следствия, вечером в пятницу, 9 августа, правоохранители задержали во дворе жилого дома молодого человека за совершение административного правонарушения.

В этот момент к ним подбежали более десяти человек, начали избивать, а также попытались завладеть их табельным оружием.

В связи с этим сотрудники Росгвардии были вынуждены произвести предупредительные выстрелы, уточнили в ведомстве.

Подозреваемые в нападении на росгвардейцев задержаны, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального СК РФ.

В ведомстве не уточнили, сколько сотрудников Росгвардии пострадало от напавших на них хулиганов.

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