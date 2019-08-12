Грефу отказали в просьбе спасти задолжавший Сбербанку Антипинский НПЗ

Минэнерго и Минфин отказались жертвовать десятками миллиардов рублей из бюджета ежегодно в интересах Сбербанка, глава которого Герман Греф просил о льготах для подконтрольного Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области.

«Министерства сочли преференции излишними, так как они могут привести к выпадающим доходам бюджета в 24 миллиарда рублей в год. <...> ФАС и Минприроды раскритиковали и другую просьбу господина Грефа — об изменении условий лицензии на месторождения в Оренбуржье, находящиеся на балансе НПЗ, — найдя в ней риски нарушения антимонопольного законодательства», — пишет газета «Коммерсант».

В своем письме президенту Владимиру Путину от 18 июля Герман Греф просил повысить для Антипинского НПЗ так называемый логистический коэффициент, который присваивается ориентированным на экспорт, но удаленным от границы России заводам. Также Греф просил изменить условия лицензии на месторождения в Оренбуржье, которыми владеет это предприятие.



При этом в правительстве не стали оставлять Антипинский НПЗ вообще без поддержки и в конце июля выдали предприятию льготу на 10 миллиардов рублей в виде обнуления акциза на авиакеросин в следующие два года.



Напомним, в середине июля бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрий Мазуров был задержан в аэропорту Шереметьево. Его подозревают в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют Банка на общую сумму в размере от трех до пяти миллиардов долларов. Именно Сбербанк, предположив, что эти огромные деньги могли быть похищены, стал инициатором уголовного разбирательства.

Как сообщал «Ридус», Антипинский НПЗ подал заявление в суд о признании себя банкротом в мае 2019 года. В том же месяце 80% акций НПЗ приобрела компания «Сокар Энергоресурс» — совместное предприятие Сбербанка и группы неназванных инвесторов. Путем выкупа и перезапуска предприятия на льготных условиях в Сбербанке надеялись вернуть свои миллиарды.