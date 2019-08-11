Механик автосервиса в Петербурге убил посетителя
- 11 августа 2019, 15:53
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Петербурге задержан работник автосервиса, которого подозревают в убийстве посетителя.
Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, в ходе ссоры мужчина 1993 года рождения ударил ножом в шею своего знакомого 1991 года рождения.
От полученных ранений потерпевший впоследствии скончался в одной из больниц города, говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.
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