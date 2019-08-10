Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» мотоцикле «Урал»

Президент России Владимир Путин принял участие международном байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе, организованном мотоклубом «Ночные волки», сообщает ТАСС.

Российский лидер приехал на мероприятие за рулем мотоцикла «Урал» с коляской.

Вместе с ним на мотоцикле, к которому был прикреплен российский триколор, прибыли глава Республики Крым Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

В компании лидера «Ночных волков» Александра «Хирурга» Залдостанова глава российского государства подъехал прямо к сцене, откуда обратился к участникам фестиваля, которые приветствовали президента гудками, отмечает агентство.

Президент поздравил «Ночных волков» с 10-летием проведения байк-шоу в Крыму.

«Очень рад всех вас видеть, очень приятно, что вы продолжаете эту традицию, начатую 10 лет назад. Поздравляю вас с 10-летием и желаю вам самого доброго», — сказал Путин.