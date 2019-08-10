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В Петербурге задержали учителя за изнасилование несовершеннолетней

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© hirdseconds.org

© hirdseconds.org

В Санкт-Петербурге задержали школьного учителя по обвинению в нескольких преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

По версии следствия, мужчина 1978 года рождения в 2011—2012 годах неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 1998 года рождения. Все это происходило в квартире одного из домов на Октябрьской набережной.

Обвиняемому, работающему учителем в одной из школ Петербурга, предъявили обвинение, он заключен под стражу.

Мужчина полностью признал свою вину, сообщается на сайте регионального СК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Комментарии (1)

  • Small d96e7bb6c5
    Александр Грибановсегодня, 21:53

    А по телевизору показывали, что фигуранты изнасилования становятся звездами телеэкранов и всяких шоу - это денежно и почетно в России...

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