В Петербурге задержали учителя за изнасилование несовершеннолетней

В Санкт-Петербурге задержали школьного учителя по обвинению в нескольких преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

По версии следствия, мужчина 1978 года рождения в 2011—2012 годах неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 1998 года рождения. Все это происходило в квартире одного из домов на Октябрьской набережной.

Обвиняемому, работающему учителем в одной из школ Петербурга, предъявили обвинение, он заключен под стражу.

Мужчина полностью признал свою вину, сообщается на сайте регионального СК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.