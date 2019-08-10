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Названы самые доступные автомобили в России

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© lada.ru

© lada.ru

Эксперты определили самые доступные для российских граждан автомобили, представленные на отечественном рынке.

Первое место в списке заняла LADA Granta при средневзвешенной цене в 524 тысячи рублей. За семь месяцев нынешнего года было продано более 74,6 тысячи машин.

На второй позиции расположился седан Datsun on-DO, средняя стоимость которого составляет 562 тысячи рублей.

Третью строчку рейтинга заняла LADA 4×4 со средней стоимостью 564 тысячи рублей.

Четвертое место в списке у Datsun mi-DO (618 тысяч рублей), пятое — у Renault Sandero (691 тысяча рублей), сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В топ-10 также вошли Renault Logan (699 тысяч рублей), LADA Largus (704 тысяч рублей), Lifan Solano (708 тысяч рублей), Lifan X50 (734 тысяч рублей) и Chevrolet Niva (751 тысяч рублей).

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