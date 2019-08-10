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Названы самые опасные сыры для детей и беременных

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Специалисты клиники института питания РАМН провели исследование, в ходе которого выяснили, какие виды сыров лучше не употреблять детям, беременным и людям со сниженным иммунитетом.

Последнее время качество сыров значительно упало, и проверки Роскачества выявляют все больше марок с сильными нарушениями. А недавно специалисты рассказали об опасности некоторых видов сыров.

Не стоит употреблять сыры с плесенью. Такие сыры, как рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер и бри советуем убрать из рациона, — заявили в институте питания РАМН.

Дело в том, что они содержат токсичные вещества, которые могут спровоцировать развитие инфекционного заболевания — листериоза. По словам диетологов, достаточно даже одного кусочка, чтобы нанести вред.

Заболевание начинается внезапно, резко повышается температура тела, продолжительность которой составляет от 3-х дней до 2-х недель, у больного появляется сильная головная боль, мышечно-суставные боли, исчезает аппетит.

На теле могут появиться крупные пятна, сыпь.

Поэтому специалисты не советуют есть сыр с плесенью детям, беременным женщинам, а также людям со слабым иммунитетом и заболеванием желудочно-кишечного тракта.

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