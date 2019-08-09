Развод Потанина с первой женой потряс Лондон

Первая жена Владимира Потанина Наталья, с которой миллиардер развелся в 2014 году, подала иск о разделе совместно нажитого имущества в Высокий суд Лондона. Это произошло после того, как российские суды отказались в полной мере удовлетворить ее требования к бывшему мужу.



По данным издания The Telegraph, судебная тяжба Потаниных может стать самой крупной по размеру финансовых претензий в истории Великобритании. Наталья Потанина претендует на треть состояния олигарха, которое Forbes оценивает в 18 миллиардов долларов, а Bloomberg еще выше — 23 миллиарда.

В рейтинге Bloomberg Billionaire Index, из 500 участников списка богатейших людей мира 22 человека — россияне, и Потанин среди них лидирует вместе с Леонидом Михельсоном. Таким образом, Наталья Потанина пытается отсудить примерно 6 миллиардов долларов (около 400 миллиардов в рублях).

Для защиты своего состояния Владимир Потанин нанял знаменитого в Лондоне адвоката — баронессу Фиону Шеклтон по прозвищу «Стальная Магнолия». Она специализируется на бракоразводных процессах и оказывала юридические услуги таким знаменитостям, как Пол Маккартни и принц Чарльз. Наталья Потанина подписала договор с адвокатской конторой Charles Howard QC, у которой тоже имеется большой опыт в такого рода судебных разбирательствах на высшем уровне.

Владимир Потанин прожил со своей женой Натальей 30 лет, у них трое детей. Потанина говорила, что желание мужа расстаться стало для нее неожиданностью, хотя вскоре после этого он женился на другой женщине. Их развод пришелся на 2014 год. В суде бизнесмен утверждал, что они не живут вместе с 2007-го, брак фактически распался много лет назад, и потому Наталье не полагается доля в имуществе, нажитом с 2007 года.



Между тем, Потанина претендовала на половину акций бывшего мужа в ГМК «Норильский никель», в компании «Интеррос Интернешнл», а также другое имущество на общую сумму в сотни миллиардов рублей. В итоге суды признали за женщиной право на квартиру в Москве площадью 407 квадратных метров и присудили 380 миллионов рублей и три земельных участка в Подмосковье.

С бывшей супругой Потанин не церемонился, и добился взыскания с Натальи почти 80 миллионов рублей за их дом, а также зачисления своих алиментов не на ее счет, а на счет несовершеннолетнего на тот момент сына.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как с бывшими женами делили свои огромные состояния российские богачи Аркадий Ротенберг, Дмитрий Рыболовлев, Владислав Доронин, Алексей Мордашов, Владимир Слуцкер и Игорь Сечин. За разводом главы «Роснефти» Сечина общественность следила особенно пристально в силу публичного характера его должности главы государственной компании.