На Урале суд повторно приговорил чиновника к лишению свободы за взятку

Суд города Асбеста Свердловской области приговорил бывшего заместителя главы Белоярского городского округа Сергея Прохоренко к восьми восемь с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Чиновник повторно признан виновным в получении взятки.

Ранее Белоярский районный суд Свердловской области уже приговаривал чиновника к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 233 миллиона рублей. Это было летом 2017 года.

Однако Свердловский областной суд отменил обвинительный приговор и направил дело рассмотрение.

Сегодня же, 9 августа 2019 года, суд за совершение преступления, кроме лишения свободы, приговорил чиновника к штрафу в размере 33 миллионов рублей (10-кратный размер взятки), а также лишил его права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления в течение двух лет.

Прохоренко был взят под стражу в зале суда, сообщается на сайте региональной прокуратуры.