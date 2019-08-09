Поставки российского дизтоплива на Украину побили рекорд

В июле нынешнего года импорт дизельного топлива на Украину в составил 663 тысячи тонн, что на 20,5% выше объема поставок в том же месяце прошлого года, сообщает украинский экономический портал Enkorr, ссылаясь на исследование «Консалтинговой группы А-95».

При этом поставки из России составили 315,4 тысячи тонн, что, по данным экспертов, стало рекордным объемом.

В частности, отмечается, что 25,3 тысячи тонн из этого объема отгрузил на Украину «Лукойл» в адрес компании «Укрэнерджи».

Остальные 290,1 тысяч тонн отправил ресурс «Роснефти» по системе нефтепродуктопроводов «Самара-Западное направление», отмечает издание.

Напомним, с 1 августа нынешнего года кабинет министров Украины ввел спецпошлины на большинство российских товаров, включая дизельное топливо.

Как сообщал «Ридус», компания Wexler Group, которая является крупнейшим импортером дизеля, заявила о прекращении поставок дизельного топлива по трубопроводу из России. В компании отметили, что дополнительная спецпошлина делает дальнейшие поставки топлива трубопроводным транспортом экономически нецелесообразным.

