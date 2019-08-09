Новый фильм Тарантино в первый день проката в России установил рекорд

Новый фильм американского режиссера Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» показал рекордный стартовый результат, сообщает пресс-служба компании Sony Pictures Releasing Russia, являющейся прокатчиком картины в России.

Отмечается, что картина заработала 125 миллионов рублей за первый день проката в России и странах СНГ.

Фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году. Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо), по сюжету фильма, пытается пробиться на большой экран. Вместе с ним работает его верный дублер Клифф Бут (Брэд Питт). События картины разворачиваются на фоне трагической истории убийства жены режиссера Романа Полански, актрисы Шэрон Тейт (Марго Робби), участниками секты Чарльза Мэнсона.

Как сообщал «Ридус», накануне приближение грозы к Москве сорвало премьеру нового фильма Квентина Тарантино в Сокольниках.

Днем ранее режиссер на пресс-конференции в Москве назвал фильм, который ему очень нравился в детстве. Им оказалась кинолента Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского «Человек-амфибия». Тарантино отметил, что он даже не знал, что это русский фильм.

Перед тем Тарантино прогулялся по Красной площади. Министр культуры РФ Владимир Мединский провел для него большую часть экскурсии по территории Кремля, а также подарил ему сборник стихов Бориса Пастернака.

