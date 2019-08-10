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Найдена светящаяся на дне акула

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Wikipedia

© Wikipedia

Морские биологи обнаружили необычное свойство, которым обладают два вида кошачьих акул (Cephaloscyllium ventriosum). Оказывается, что они светятся за счет ранее неизвестного науке механизма.

Выглядит это очень необычно: на акуле образуются различные световые узоры, напоминающие молнии.

Этот химический свет создается за счет реакций, которых не наблюдалось ни у одного другого животного, — рассказали биологи.

Несмотря на то, что акула известна ученым уже давно, о таких особенностях биологи узнали лишь недавно. Оказывается, свечение человеческий глаз не видит, и оно доступно только для других акул.

Свечение акул производится бромированными низкомолекулярными метаболитами триптофана-кинуренина, которые были замечены только в более светлых частях их чешуи. Частички начинают сверкать только у морского дна, где создается минимальное освещение.

Природа свечения этих акул сильно отличается от других морских обитателей. Скорее всего, таким секретным языком обладают только акулы.

Исследование этой особенности еще продолжается.

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