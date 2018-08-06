найти ×
   
  • USD +0.12
    65.25
  • EUR -0.02
    73.02
СохранитьСохранено0
×

105370

Под Ачинском снова взрываются боеприпасы, есть пострадавшие

Small default
© О. Халманова/Телеканал ОСА/ТАСС

© О. Халманова/Телеканал ОСА/ТАСС

На военном полигоне под Ачинском в Красноярском крае вновь прогремели взрывы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, из-за попадания молнии прогремели два взрыва, в результате два человека пострадали.

Жителей близлежащего поселка Каменка вновь эвакуируют, сообщили агентству в краевой администрации.

В то же время РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщает, что на полигоне в результате взрывов пострадали пять человек.

По последним данным, ранения получили девять человек, отмечает РЕН ТВ.

При этом пресс-секретарь губернатора края Елена Уляшева сообщила в пятницу агентству «Интерфакс-Сибирь», что за медицинской помощью обратились восемь человек.

«Четверо госпитализированы со средней степенью тяжести. Четверым оказана амбулаторная помощь, и они ушли по домам», — приводит агенство ее слова.

Напомним, ранее пожар, вызвавший серию взрывов, произошел 5 августа на одном из складов воинской части в Ачинском районе. В связи с этим власти ввели режим ЧС. Из всех населенных пунктов в радиусе 20 километров эвакуировали свыше 16 тысяч человек.

Полностью ликвидировать пожар удалось 6 августа. Число пострадавших в результате возограния и взрывов достигло 13 человек. По последней информации, есть один погибший.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
13135628читать позжечитаю позже
Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
18660769читать позжечитаю позже

главное


Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети

Золотистый ретривер с удовольствием ныряет и достаёт со дна различные предметы.

10065238читать позжечитаю позже

Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды06 августа 2018

Правда посмертно.

30434468читать позжечитаю позже