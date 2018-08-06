Под Ачинском снова взрываются боеприпасы, есть пострадавшие

На военном полигоне под Ачинском в Красноярском крае вновь прогремели взрывы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, из-за попадания молнии прогремели два взрыва, в результате два человека пострадали.

Жителей близлежащего поселка Каменка вновь эвакуируют, сообщили агентству в краевой администрации.



В то же время РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщает, что на полигоне в результате взрывов пострадали пять человек.



По последним данным, ранения получили девять человек, отмечает РЕН ТВ.



При этом пресс-секретарь губернатора края Елена Уляшева сообщила в пятницу агентству «Интерфакс-Сибирь», что за медицинской помощью обратились восемь человек.

«Четверо госпитализированы со средней степенью тяжести. Четверым оказана амбулаторная помощь, и они ушли по домам», — приводит агенство ее слова.

Напомним, ранее пожар, вызвавший серию взрывов, произошел 5 августа на одном из складов воинской части в Ачинском районе. В связи с этим власти ввели режим ЧС. Из всех населенных пунктов в радиусе 20 километров эвакуировали свыше 16 тысяч человек.

Полностью ликвидировать пожар удалось 6 августа. Число пострадавших в результате возограния и взрывов достигло 13 человек. По последней информации, есть один погибший.