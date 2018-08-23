Лидер российского движения против рабства пропал в Сирии

Лидер общественного движения по борьбе с современным рабством «Альтернатива» Олег Мельников пропал без вести во время поездки в Сирию, сообщает РБК.

Он перестал выходить на связь после того, как вместе с проводниками направился в сирийскую провинцию Большой Идлиб.

Как рассказал агентству помощник Мельникова Максим Ваганов, группа отправилась в приграничные районы Идлиба ночью 7 августа.

По его словам, на следующий день в 09:00 у координаторов «Альтернативы» должен был состояться сеанс связи с Мельниковым, однако он так и не вышел на связь.

Помощник Мельникова отметил, что правозащитники не вышли на связь и позже, в резервное время.

Ваганов также рассказал, что, согласно правилам «Альтернативы», после трех пропущенных сеансов связи группа официально извещает о пропаже волонтеров.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, трансляция которого велась на странице ведомства в Facebook, что российское посольство в Сирии выясняет обстоятельства исчезновения Олега Мельникова, отмечает газета «Известия».

Как ранее писал «Ридус», единственная в России организация по борьбе с современным рабством «Альтернатива» была основана в марте 2011 года. За это время волонтеры освободили около тысячи человек, еще почти двум тысячам человек помогли вернуться на родину.

Миссии по освобождению обходятся очень дорого, проводятся они преимущественно за счет участников движения, а также добровольных взносов неравнодушных граждан.

Только за январь этого года волонтеры вызволили из рабства более 20 людей. На это было потрачено 736 тысяч рублей. Сейчас «Альтернатива» на грани закрытия из-за отсутствия денег. А это значит, что у находящихся сейчас в неволе людей исчезает шанс вновь обрести свободу.