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Лидер российского движения против рабства пропал в Сирии

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© vk.com

© vk.com

Лидер общественного движения по борьбе с современным рабством «Альтернатива» Олег Мельников пропал без вести во время поездки в Сирию, сообщает РБК.

Он перестал выходить на связь после того, как вместе с проводниками направился в сирийскую провинцию Большой Идлиб.

Как рассказал агентству помощник Мельникова Максим Ваганов, группа отправилась в приграничные районы Идлиба ночью 7 августа.

По его словам, на следующий день в 09:00 у координаторов «Альтернативы» должен был состояться сеанс связи с Мельниковым, однако он так и не вышел на связь.

Помощник Мельникова отметил, что правозащитники не вышли на связь и позже, в резервное время.

Ваганов также рассказал, что, согласно правилам «Альтернативы», после трех пропущенных сеансов связи группа официально извещает о пропаже волонтеров.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, трансляция которого велась на странице ведомства в Facebook, что российское посольство в Сирии выясняет обстоятельства исчезновения Олега Мельникова, отмечает газета «Известия».

Как ранее писал «Ридус», единственная в России организация по борьбе с современным рабством «Альтернатива» была основана в марте 2011 года. За это время волонтеры освободили около тысячи человек, еще почти двум тысячам человек помогли вернуться на родину.

Миссии по освобождению обходятся очень дорого, проводятся они преимущественно за счет участников движения, а также добровольных взносов неравнодушных граждан.

Только за январь этого года волонтеры вызволили из рабства более 20 людей. На это было потрачено 736 тысяч рублей. Сейчас «Альтернатива» на грани закрытия из-за отсутствия денег. А это значит, что у находящихся сейчас в неволе людей исчезает шанс вновь обрести свободу.

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Новый фильм Тарантино в первый день проката в России установил рекорд

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Новый фильм американского режиссера Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» показал рекордный стартовый результат, сообщает пресс-служба компании Sony Pictures Releasing Russia, являющейся прокатчиком картины в России.

Отмечается, что картина заработала 125 миллионов рублей за первый день проката в России и странах СНГ.

Фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году. Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо), по сюжету фильма, пытается пробиться на большой экран. Вместе с ним работает его верный дублер Клифф Бут (Брэд Питт). События картины разворачиваются на фоне трагической истории убийства жены режиссера Романа Полански, актрисы Шэрон Тейт (Марго Робби), участниками секты Чарльза Мэнсона.

Как сообщал «Ридус», накануне приближение грозы к Москве сорвало премьеру нового фильма Квентина Тарантино в Сокольниках.

Днем ранее режиссер на пресс-конференции в Москве назвал фильм, который ему очень нравился в детстве. Им оказалась кинолента Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского «Человек-амфибия». Тарантино отметил, что он даже не знал, что это русский фильм.

Перед тем Тарантино прогулялся по Красной площади. Министр культуры РФ Владимир Мединский провел для него большую часть экскурсии по территории Кремля, а также подарил ему сборник стихов Бориса Пастернака.

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