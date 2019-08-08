Под Мурманском загадочно исчезли четверо туристов из Петербурга

Четверо жителей Санкт-Петербурга, приехавшие 2 августа на рыбалку в Заозерск Мурманской области, бесследно исчезли.

О пропаже троих мужчин и женщины сообщила в соцсети «ВКонтакте» знакомая пропавших.

По ее словам, они до сих пор не выходят на связь.

Она уточнила, что путешественники пропали возле закрытого города Заозерска, в котором когда-то служил один из туристов. Кто оформлял им пропуск на закрытую территорию, женщина не знает.

Родственники пропавших обратились за помощью в МЧС, однако ответа пока не получили.