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Под Мурманском загадочно исчезли четверо туристов из Петербурга

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© pixabay.com

© pixabay.com

Четверо жителей Санкт-Петербурга, приехавшие 2 августа на рыбалку в Заозерск Мурманской области, бесследно исчезли.

О пропаже троих мужчин и женщины сообщила в соцсети «ВКонтакте» знакомая пропавших.

По ее словам, они до сих пор не выходят на связь.

Она уточнила, что путешественники пропали возле закрытого города Заозерска, в котором когда-то служил один из туристов. Кто оформлял им пропуск на закрытую территорию, женщина не знает.

Родственники пропавших обратились за помощью в МЧС, однако ответа пока не получили.

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