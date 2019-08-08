Под Мурманском загадочно исчезли четверо туристов из Петербурга
- 08 августа 2019, 22:52
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Четверо жителей Санкт-Петербурга, приехавшие 2 августа на рыбалку в Заозерск Мурманской области, бесследно исчезли.
О пропаже троих мужчин и женщины сообщила в соцсети «ВКонтакте» знакомая пропавших.
По ее словам, они до сих пор не выходят на связь.
Она уточнила, что путешественники пропали возле закрытого города Заозерска, в котором когда-то служил один из туристов. Кто оформлял им пропуск на закрытую территорию, женщина не знает.
Родственники пропавших обратились за помощью в МЧС, однако ответа пока не получили.
Войти через социальные сети: