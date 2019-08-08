«Роскосмос» раскрыл размер зарплаты космонавтов

Пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» раскрыла журналистам размер зарплаты космонавтов на штатных должностях в ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина».

«Согласно „Положению о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации“, должностной оклад у кандидата в космонавты — 60,9 тысячи рублей, у космонавта — 63,8 тысячи рублей, а у инструктора-космонавта — 88,45 тысячи рублей», — пишет газета «Известия».



Кроме оклада у космонавтов есть премии и надбавки. В случае успешного выполнения обязанностей кандидаты, космонавты и инструкторы могут рассчитывать на ежемесячную премию до 25% от оклада. А по итогам года — на «тринадцатую зарплату».



У космонавтов, которые побывали в космосе, оклад вырастает до 69,6 тысячи рублей в месяц. Кроме того им положено единовременное денежное вознаграждение, размер которого зависит от сложности и длительности полета.

Работает правило «чем больше полетов в космос — тем выше зарплата». За один полет космонавт и инструктор получают до выхода на пенсию ежемесячную надбавку к окладу — 55%, за два полета — 75%, за три полета и более — 120%. Также есть система надбавок за выслугу лет.

Озвученные «Роскосмосом» цифры на первый взгляд выглядят скромнее, чем те, что в апреле 2019 года называл летчик-космонавт, советник главы Центра подготовки космонавтов Сергей Залетин. По словам Залетина, российский космонавт, который только пришел в отряд, получает на руки 110 тысяч рублей, а у космонавта первого класса, который совершил два-три полета, в месяц получается уже 300 тысяч рублей. В среднем же выходит 170 тысяч рублей.

Сам Залетин такой заработок адекватным вознаграждением не считает: он убежден, что зарплата космонавтов должна быть, как у крупных чиновников. «Для космонавта, у которого жена не работает и двое детей, 170 тысяч — не вполне адекватная сумма», — заявил он журналистам.

Напомним, несмотря на скромные успехи отечественной космонавтики в последние десятилетия, недавний опрос ВЦИОМ выявил, что 38% россиян хотели бы участвовать в конкурсе по отбору кандидатов в отряд космонавтов. Социологи также выяснили, что в детстве мечтали стать космонавтами 13% россиян, еще 21% респондентов рассказали, что космонавтами хотели стать их друзья и знакомые. В целом 74% россиян считают профессию космонавта перспективной, а не разделяют эту точку зрения 21% респондентов.