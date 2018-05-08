За употребление наркотиков в Сыктывкаре арестован борец с наркозависимостью

В Сыктывкаре руководитель общественной организации, занимающейся реабилитацией наркозависимых, был арестован на четверо суток за употребление синтетических наркотиков, которое привело к интоксикации.

В результате борец с наркозависимостью был госпитализирован.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД РФ, за немедицинское потребление наркотического средства общественнику 1981 года рождения было назначено наказание в виде административного ареста на четверо суток.

По данным местных СМИ и пользователей соцсетей, к административной ответственности привлечен активист Андрей Марков, отмечает агентство. Однако в региональных общественных организациях «Город без наркотиков» и «Жизнь без наркотиков» утверждают, что он не входит в их руководство.