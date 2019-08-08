В Нью-Йорке показали новые Galaxy Note10

Компания Samsung представила в Нью-Йорке две версии своего обновленного флагманского смартфона Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Впервые в линейке флагманскую модель разделили на «обычную» и «плюсовую» версию.

Стандартная модель получила 6,3-дюймовый экран разрешением Full HD, тогда как версии «плюс» достался QHD-экран на 6,8 дюйма. Матрицы выполнены по технологии Dynamic AMOLED и смогут воспроизводить HDR-контент. Дизайн и основные «фишки» модели, включая вертикальный блок камер и обновленный стилус S-Pen, стали известны еще в июле.

73-минутная запись презентации новинки опубликована на YouTube-канале компании, там же появился и рекламный ролик, в котором раскрыты наиболее интересные особенности устройства.

Из спорных решений в новом аппарате Samsung — отсутствие стандартного 3,5-миллиметрового разъема для наушников: придется использовать наушники из комплекта или специальный переходник с USB-порта. Кроме того, в обычном Galaxy Note10 нет слота для карт памяти. Кого-то может огорчить и отсутствие датчика сердцебиения — впервые со времён Galaxy Note4, но в Samsung считают, что лучше с этой функцией справляются умные часы и фитнес-трекеры.

Стоить новые флагманские смартфоны будут предсказуемо недешево: Galaxy Note10 пойдет в продажу по цене в 76 990 рублей, а модель Galaxy Note10+ еще дороже — 89 990 рублей. Компания уже принимает предзаказы на смартфоны, отгрузку устройств начнут 23 августа. Не исключено, что перекупщики запросят шестизначную сумму за возможность приобрести новинку одним из первых в России.

Как сообщал «Ридус», в преддверии анонса смартфона Galaxy Note 10 в Samsung пошли на довольно агрессивный рекламный ход, предложив всем желающим «обменять» их старые iPhone корпорации Apple. Компания пообещала каждому, кто принесет свои старые смартфоны iPhone (не старше 6s), Google Pixel (с первой модели) или же Samsung (начиная с Galaxy S7), скидку на следующий Galaxy. Самая большая скидка может достигать 600 долларов.