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Шведская группа Secret Service не выступит в Крыму из-за санкций

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© TASS

© TASS

Шведскую группу Secret Service заставили отказаться от выступления в Крыму под угрозой прекращения концертов в Европе, сообщил на пресс-конференции глава мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург).

По его словам, шведы очень расстроены и прислали видеообращение с извинениями.

Музыканты объяснили, что им позвонили из правительства Швеции и предупредили, что в случае их выступления на байк-шоу в Севастополе у них больше не будет никаких концертов в Европе.

Как отмечает «Взгляд», ранее байкер Хирург объявил о том, что Secret Service выступит на горе Гасфорта под Севастополем в рамках международного байк-шоу.

При этом «Новости Крыма» сообщают, что иностранцы все-таки будут среди гостей шоу. «Огромная колонна европейцев на мотоциклах сейчас движется в Севастополь», — цитирует издание лидера «Ночных волков».

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