В Сербии задержан лжесотрудник органов безопасности РФ
- 07 августа 2019, 19:44
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Полиция Сербии задержала в городе Нови-Сад мошенника 1981 года рождения, выдававшего себя за сотрудника органов безопасности РФ с целью получения денег от граждан за несуществующие услуги.
«Он подозревается в том, что с января ввел в заблуждение как минимум троих потерпевших, представляясь им как сотрудник российских органов безопасности Сергей Иванович Клюшкин», — приводит РИА Новости сообщение МВД страны.
Обещая трудоустройство, инвестиции, кредиты и деловое сотрудничество, мошенник получил от обманутых им граждан, предположительно, около 15 тысяч евро.
При обыске квартиры задержанного были найдены военная форма, поддельная идентификационная карточка гражданина Хорватии и газовый пистолет с патронами.
Полагая, что жертв мошенника может быть больше, МВД Сербии разместило фотографию задержанного в «российской униформе» и призвало знакомых с ним граждан обращаться в полицию.
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