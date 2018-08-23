В Сербии задержан лжесотрудник органов безопасности РФ

Полиция Сербии задержала в городе Нови-Сад мошенника 1981 года рождения, выдававшего себя за сотрудника органов безопасности РФ с целью получения денег от граждан за несуществующие услуги.

«Он подозревается в том, что с января ввел в заблуждение как минимум троих потерпевших, представляясь им как сотрудник российских органов безопасности Сергей Иванович Клюшкин», — приводит РИА Новости сообщение МВД страны.

Обещая трудоустройство, инвестиции, кредиты и деловое сотрудничество, мошенник получил от обманутых им граждан, предположительно, около 15 тысяч евро.

При обыске квартиры задержанного были найдены военная форма, поддельная идентификационная карточка гражданина Хорватии и газовый пистолет с патронами.

Полагая, что жертв мошенника может быть больше, МВД Сербии разместило фотографию задержанного в «российской униформе» и призвало знакомых с ним граждан обращаться в полицию.