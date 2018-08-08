В Сети обсуждают священника, которого обвинили в освящении пивного магазина

В соцсети «ВКонтакте» опубликовано видео, на котором православный священник освящает в Томске какое-то промышленное предприятие, после чего в кадре появляется фотография, запечатлевшая его рядом со входом в магазин «За пивком».

В сообщении, сопровождающем ролик, говорится о том, что священник собирался окропить святой водицей только Томский завод светотехники, однако местные жители заподозрили его в том, что после завода батюшка освятил ближайшее пивное заведение.

Сам священник назвал ситуацию провокацией и заявил, что освящал производство, а его просто подловили проходящим мимо пивного магазина. «Я хожу мимо разных заведений. Идешь иногда, а там магазин 18+. Тоже можно подловить и сказать «поп из секс-шопа вышел», — заявил он.

В пресс-службе Томской епархии подтвердили изданию ТВ-2, что батюшка Иван Семин освящал местный завод светотехники, а вход в пивной магазин якобы находится рядом с предприятием. По словам пресс-секретаря епархии Полины Ромашовой, «люди неверно истолковали происходящее».

Пользователи Сети в основном с юмором отнеслись к произошедшему. «А почему пиво не богоугодное?» — поинтересовался один из них. «Пиво с силой святой воды… это же гениально) и бухнуть и нечисть уничтожить», — восхитился другой.

Кто-то предположил, что это заведение принадлежит самому священнику, а кто-то посчитал, что нет разницы между освящением завода и пивнухи.

Нашлись и те, кто вступился за священника: «Бесы везде успевают обличить батюшек и нашу веру православную. Но бог все видит и каждому по делам его будет наказание».