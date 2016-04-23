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Эффективны ли БАДы для здоровья сердца

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  • 07 августа 2019, 15:37
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Специалисты по профилактической медицине провели исследование, в ходе которого выяснили, действительно ли витамины и БАДы помогают сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Всего ученые проанализировали 277 исследований, посвященных пользе поливитаминов, а также витаминов группы E, D и B.

Оказалось, что многие добавки не снижают риск сердечных заболеваний. Также от витаминов не будет никакой пользы, если человек не придерживается здорового питания и не занимается умеренными физическими нагрузками.

Единственными добавками, которые положительно влияли на работу сердца, оказались полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Они содержатся во многих рыбных продуктах и орехах, но без помощи БАДов набрать нужное количество омега-3 крайне сложно.

Препараты, содержащие омега-3, могли снизить риск сердечного приступа, но только при условии, что человек вел здоровый образ жизни. Не стоит полагаться только на витамины: если ваш образ жизни далек от медицинских рекомендаций, то витамины вряд ли исправят ситуацию, пояснили авторы исследования.

Если вы решили изменить свое питание и сделать его максимально полезным, то первое, что рекомендуют медики, это отказ от соли. Многолетние исследования показывают, что умеренное и минимальное количество соли в пище значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Конечно, в список рекомендаций также попали спорт, отказ от курения и больших доз алкоголя, а также сбалансированная диета с большим содержанием овощей и фруктов.

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