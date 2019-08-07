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В Крыму продали бывшую дачу Брежнева

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© bigyalta.info

© bigyalta.info

В Крыму продали бывшую государственную дачу № 1 в Нижней Ореанде, которая была одним из самых любимых мест отдыха генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, сообщает «Интерфакс».

Расположенная на юге полуострова дача была национализирована местными властями после присоединения Крыма к России в 2014 году.

Как сообщила журналистам министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Анна Анюхина, объект был продан за 1,2 миллиарда рублей.

© bigyalta.info

Она отметила, что дача приобретена российским юридическим лицом, однако не уточнила, каким именно.

Госдача № 1 была построена в 1955 году для Никиты Хрущева, напоминает агентство.

© Мусаэльян Владимир/ТАСС

Во время президентства на Украине Леонида Кучмы объект передали на баланс государственной налоговой администрации страны. Дача стала называться пансионатом «Глициния».

Весной 2014 года «Глицинию» национализировали постановлением Госсовета Крыма.

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