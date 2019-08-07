В Крыму продали бывшую дачу Брежнева

В Крыму продали бывшую государственную дачу № 1 в Нижней Ореанде, которая была одним из самых любимых мест отдыха генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, сообщает «Интерфакс».

Расположенная на юге полуострова дача была национализирована местными властями после присоединения Крыма к России в 2014 году.

Как сообщила журналистам министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Анна Анюхина, объект был продан за 1,2 миллиарда рублей.

Она отметила, что дача приобретена российским юридическим лицом, однако не уточнила, каким именно.



Госдача № 1 была построена в 1955 году для Никиты Хрущева, напоминает агентство.

Во время президентства на Украине Леонида Кучмы объект передали на баланс государственной налоговой администрации страны. Дача стала называться пансионатом «Глициния».



Весной 2014 года «Глицинию» национализировали постановлением Госсовета Крыма.