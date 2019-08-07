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Цена золота впервые за шесть лет превысила 1500 долларов за унцию

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© pexels.com

© pexels.com

Впервые с 2013 года стоимость унции (28,35 г) золота превысила 1500 долларов США, свидетельствуют данные торгов нью-йоркской товарной биржи Comex.

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2019 года достигла 1 тысячи 501,6 доллара за унцию.

Золото дорожает благодаря спросу на защитные активы на фоне продолжающейся торговой войны между США и Китаем, а также общего снижения на мировых фондовых рынках.

Ранее золото торговалось выше отметки в 1,5 тысячи долларов в апреле 2013 года.

Как ранее писал «Ридус», угроза очередных американских санкций вызвала настоящую золотую лихорадку в России. В прошлом году ЦБ РФ приобрел 274 тонны драгоценного металла. При этом объем закупок впервые оказался выше уровня добычи.

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