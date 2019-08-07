Цена золота впервые за шесть лет превысила 1500 долларов за унцию
- 07 августа 2019, 14:54
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Впервые с 2013 года стоимость унции (28,35 г) золота превысила 1500 долларов США, свидетельствуют данные торгов нью-йоркской товарной биржи Comex.
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2019 года достигла 1 тысячи 501,6 доллара за унцию.
Золото дорожает благодаря спросу на защитные активы на фоне продолжающейся торговой войны между США и Китаем, а также общего снижения на мировых фондовых рынках.
Ранее золото торговалось выше отметки в 1,5 тысячи долларов в апреле 2013 года.
Как ранее писал «Ридус», угроза очередных американских санкций вызвала настоящую золотую лихорадку в России. В прошлом году ЦБ РФ приобрел 274 тонны драгоценного металла. При этом объем закупок впервые оказался выше уровня добычи.
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