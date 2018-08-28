Киллер признался в убийстве Михаила Круга

Подозреваемый в убийстве певца Михаила Круга Александр Агеев признался в совершении преступления, сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что киллер сделал признание несколько дней назад в Тверском СИЗО, куда его этапировали из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, где он отбывал пожизненное заключение за ряд убийств.

В Твери у Агеева прошла очная ставка с осужденным за другие убийства неким Александром Осиповым.

Перед тем Осипов дал показания на Агеева, что это именно он был одним из убийц певца Михаила Круга 1 июля 2002 года.

Агеев подтвердил его слова и написал чистосердечное признание.

Следствие также считает, что вторым убийцей Круга был член банды «Тверских волков» Дмитрий Веселов, ныне покойный.

По данным паблика, Осипов ранее рассказывал, что дружил с Кругом и, когда узнал, что Веселов имеет отношение к убийству певца, нашел его и убил.

Осипов и Агеев также входили в банду «Тверских волков».

Как сообщает Telegram-канал Mash, вдова Михаила Круга Ирина будет опознавать в ближайший понедельник предполагаемого убийцу мужа.

Ирина была свидетелем убийства и уже опознавала в 2009 году в Агееве человека, который стрелял в нее с мужем. По ее словам, именно этот человек выпустил пулю, от которой Круг прикрыл жену, сообщал тогда сайт kp.ru.

Кроме того, сестра погибшего тогда рассказала, что сосед певца узнал в Агееве человека, который накануне крутился у дома музыканта.

Однако затем следствие было приостановлено, поскольку прямых доказательств вины Агеева в убийстве Михаила Воробьева (настоящая фамилия певца Круга) найти не смогли.

Представитель следствия тогда заявил, что на одном опознании спустя много лет после совершения преступления они не могут основывать обвинение.

Как сообщал «Ридус», ранее Ольга Медведева, сестра убитого 17 лет назад в Твери певца Михаила Круга, рассказала, что правоохранители привозили для следственного эксперимента подозреваемого в убийстве ее брата.