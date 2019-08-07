Вакцина от меланомы успешно прошла испытания

Команда ученых из Тель-Авивского университета разработала нановакцину против меланомы — злокачественной опухоли кожи. Рак очень быстро развивается, и многие пациенты с такой онкологией умирают, так и не дождавшись лечения.

Изучением меланомы ученые занимаются не первый год, и известно, что опухоль использует особые механизмы, помогающие ей избежать блокировку иммунной системы, которая ее не может обнаружить.



Меланома развивается в клетках кожи, которые производят меланин — кожный пигмент. Недавно специалисты сообщили, что разработали вакцину, способную побороть рак.



Препарат уже испытали на лабораторных мышах.

Наше исследование показывает, что можно создать эффективную нановакцину против меланомы и повысить чувствительность иммунной системы к иммунотерапии. Мы использовали мельчайшие частицы размером около 170 нм, внутри которых поместилось два пептида, раскрывающихся в клетках меланомы, — рассказали специалисты.

Ученые отметили, что вакцина обладает профилактическим действием и может не только вылечить меланому на ранних сроках, но и препятствовать ее возникновению.

В рамках эксперимента вакцину ввели здоровым мышам, после чего через несколько дней им внедрили клетки меланомы. Все животные успешно избавились от развивающейся опухоли, отмечают специалисты.

Второй группе мышей, у которых опухоль была первой стадии, ввели вакцину чуть позже, но она также успешно справилась с задачей: препарат задержал распространение заболевания и значительно увеличил продолжительность жизни всех животных.