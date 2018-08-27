Как наблюдать метеорный поток Персеиды

Метеорный поток Персеиды, или звездопад, уже начался, и сейчас наблюдается самый пик активности метеоров, напоминают астрономы. С 5 по 20 августа после полуночи можно увидеть красивейшее зрелище — около 20—30 пролетающих метеоров в час.

Самый пик метеорного потока произойдет 13 августа, но уже сейчас это явление хорошо заметно на темном небе.

Астрономы дали несколько советов, как правильно наблюдать за звездопадом.

Специалисты отмечают, что метеорный поток, как и другие астрономические события, лучше наблюдать за городом, где нет сильной засветки неба. К сожалению, в городе вы не увидите и половину метеоров.

Желательно отъехать в область на 30—100 километров, в зависимости от масштаба вашего населенного пункта. Метеорный поток можно наблюдать без специального оборудования — он будет виден отовсюду.

Так как в этом году лето не балует нас хорошей погодой, советуем тепло одеться и взять с собой побольше горячего чая.

Не рекомендуется разводить костер или включать яркие фары/фонарики, так как это не позволит адаптироваться зрению к темноте и увидеть самые слабые метеоры, а их будет много. Рекомендуется взять красный фонарик — он не нарушает адаптацию зрения к темноте. Сидеть в телефонах точно не стоит, — советуют астрономы.

Метеорный поток идет всю ночь, поэтому 30—60 минут для наблюдений будет достаточно. Со временем концентрация внимания снизится, и вы уже не будете замечать всех объектов.

Обычно самые яркие и красивые метеоры пролетают примерно в 30 градусах над горизонтом. Слишком низко или прямо на головой смотреть не стоит — там будут в основном короткие метеоры, практически не заметные человеческому глазу.