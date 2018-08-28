Стало известно имя киллера, подозреваемого в убийстве Михаила Круга

Ольга Медведева, сестра убитого 17 лет назад в Твери певца Михаила Круга, рассказала, что правоохранители привезли для следственного эксперимента подозреваемого в убийстве ее брата, сообщает портал Tverigrad.ru.

Она отметила, что ее предупредили заранее, попросили убрать из дома лишние вещи, а также острые предметы.

Сама я находилась в отдельной комнате в соседнем доме, откуда на протяжении всего следственного эксперимента не выходила, — приводит издание ее слова.

Медведева добавила, что толком не смогла разглядеть человека, которого привезли в наручниках. При этом она сказала, что раньше его не видела.

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, в дом Михаила Круга привозили отбывающего пожизненное заключение Александра Агеева, киллера из банды «Волков».

Агеев был вторым человеком, который забрался в дом Круга. Вместе с ним был ныне покойный Дмитрий Веселов, — сказал собеседник портала.

Напомним, 1 июля 2002 года двое неизвестных проникли в дом певца. Кроме него, в доме находились его жена, теща и дети. Злоумышленники пробрались на третий этаж дома и стали избивать тещу певца. Круг вместе с женой прибежал на крик, бандиты выстрелили и смертельно ранили артиста.

Как писал «Ридус», 26 июня прошлого года в дом к вдове Михаила Круга Ирине проникли воры. Примечательно, что это произошло накануне годовщины смерти певца. Совпадение стало для женщины шоком.