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При взрыве гранаты в больнице Одесской области погибли два человека

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© youtube.com

© youtube.com

В больнице города Раздельная Одесской области взорвалась боевая граната, в результате чего погибли два человека.

По предварительной версии, к 44-летней работнице пищеблока больницы пришел сожитель и принес собой гранаты, сообщает пресс-служба главного управления полиции Одесской области.

Взрыв раздался после того, как мужчина закрыл дверь.

В полиции рассказали, что заходить в помещение было крайне опасно, так как через окно проглядывались чеки от двух гранат, а взрыв был один. «Поэтому полицейские окружили здание, отвели людей на безопасное расстояние и стали дожидаться приезда взрывотехников», — приводит ФАН сообщение пресс-службы.

В результате специалисты обезвредили гранату РГД-5, которая могла взорваться в любой момент.

В ходе осмотра выяснилось, что мужчина и женщина погибли при взрыве гранаты Ф-1. Больше никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пассажир московского такси метнул в водителя страйкбольной гранатой, когда был уличен в оплате проезда фальшивыми деньгами.

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